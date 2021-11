Doch kein Rückweisungsantrag der GPK

Schon im Jahr 2014 ist die erste Etappe der Hochwasserschutzmassnahmen am Niederurner Rosenbordgraben abgeschlossen worden. Seither war der Hochwasserschutz in der ganzen Gemeinde nach einem Entscheid der Landsgemeinde 2014 blockiert. Jetzt soll es damit endlich weitergehen, und zwar mit der zweiten Etappe an eben diesem Rosenbordgraben.