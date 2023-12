Das 50-Prozent-Modell überzeugt die aktuellen Nebenämtler nicht wirklich

Stöckling sagt auch: «Man kann sich als Stadtrat dem operativen Geschäft fast nicht entziehen.» Das sei von aussen schwer zu sehen. Praktisch jede Frage aus der Bürgerschaft betreffe den operativen Bereich. «Das kann man in der Politik nicht einfach wegdelegieren», sagt der 49-Jährige. Mit der Aufteilung der Ressorts auf fünf Stadträte sollen auch die drei Vollamtlichen, die jetzt zwei Ressorts führen, neben dem Alltagsgeschäft mehr Luft für strategische Fragen bekommen.

Was ein langjähriger Politanalyst und ein erfahrener Headhunter zum Stadtratsmodell sagen

Die Stadtratsdiskussion in Rapperswil-Jona interessiert sogar in Bern. Er beobachte die Diskussion «aus grosser Distanz», sagt der in der Bundesstadt beheimatete langjährige Politanalyst Mark Balsiger. «Stossend finde ich, dass man einer Exekutive mit fünf Mitgliedern absprechen will, die Bevölkerung in ihrer Breite abzubilden», sagt er. «Ein erheblicher Teil der 3000 Gemeinden in der Schweiz hat fünfköpfige Exekutiven.»

Betreffend Pensum verweist Buchautor Balsiger auf eine Untersuchung des Zentrums für Demokratie in Aarau von 2014. Demnach sind Voll- und Teilzeitämter für Staatsangestellte attraktiver, Nebenämter hingegen für Leute aus der Privatwirtschaft. Allerdings brauche es bei einem 50-Prozent-Pensum «viel Verständnis seitens des Arbeitgebers, was leider selten ist». Vielen fehle es aber auch am Willen «sich politisch zu engagieren und einen anspruchsvollen Job auszuüben».