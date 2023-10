Leitplanken für die digitale Zukunft

Der Kanton Graubünden hat, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, Aufholbedarf. Darüber zeigten sich verschiedene Grossrätinnen und Grossräte am ersten Tag der Oktobersession einig. An diesem ging es um die rechtlichen Grundlagen für die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und den elektronischen Rechtsverkehr in Verwaltungsverfahren.