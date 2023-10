Stephan Schubert soll Leiter der Finanzkontrolle des Kantons Glarus werden

Stephan Schubert schloss laut einer Mitteilung der Glarner Staatskanzlei das Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Zürich im Jahr 1995 ab. Er verfüge über langjährige Erfahrung im Rechnungswesen und in der IT und habe ein umfassendes Wissen im Finanzbereich. Schubert arbeitet seit Oktober 2018 als Bereichsleiter Finanzen bei der Glarnersach.