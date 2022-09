Die Verkehrswende ist der gemeinsame Nenner

Tempo 30 in Chur oder eine Stadt ganz ohne Autos? Darüber war man sich an der Pressekonferenz zum Thema «Verkehrswende jetzt» am Freitag nicht ganz einig. Während Yvonne Michel Conrad vom Verkehrs-Club Schweiz (VCS) Graubünden für eine sofortige Umsetzung von Tempo 30 innerorts plädierte, gingen Agrena Schuler und Selina Arquint vom Klimastreik Graubünden mit ihrer Forderung noch ein ganzes Stück weiter: «Chur autofrei!», ist ihre Meinung. Ihre Argumente zur Forderung hatten es in sich.