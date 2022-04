Die Steuern werden nicht weiter gesenkt

FDP zieht Fraktionsauftrag zurück

Weiter geht es nach der Pause. Und wie: Eine sichtlich erboste Fraktionspräsidentin Vera Stiffler (FDP, Chur) zieht den Fraktionsauftrag betreffend Raumplanung zurück. Dabei ging es um das neue Raumplanungsgesetz, das die Gemeinden verpflichtet, ihre Raumpläne an die neue Gesetzgebung anzupassen oder zu revidieren. Gemeinden, so schreibt die FDP, die nicht mehr wachsen, müssen auszonen. Gemeinden, die wachsen, dürfen Bauland einzonen. Die Gemeinden erarbeiten ihre Planung mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung gemäss Gemeindedatenblatt von 2018 mit der Datenbasis von 2016. Wie verschiedentlich bei der Erarbeitung der regionalen Richtpläne Siedlung festgestellt werden kann, wird dafür eine neue Datenbasis mit Stand 2019 verwendet, welche ein noch kleineres Wachstum erlaubt. Diese Basis macht die Situation insbesondere für Gemeinden, die auszonen müssen, noch schwieriger, wenn nicht gar gefährlich. Das Bauland wird knapper und damit teurer.

Die FDP-Fraktion forderte von der Regierung, dass sie aufzeigen soll, wo im Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung Freiraum im Zusammenhang mit der Raumplanung besteht. Und sie soll überprüfen, ob die kantonale Gesetzgebung diesen Spielraum ausnützt und, falls angebracht, Änderungsvorschläge unterbreiten. Darauf antwortete die Regierung: Wir stehen der Evaluation allfälliger noch nicht erkannter Freiräume im Rahmen der Umsetzung der ersten Etappe der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung kritisch gegenüber. Weil die Anforderungen an die Richt- und Nutzungsplanung im Bereich Siedlung deutlich erhöht wurden. Dies hat zu einer Schmälerung der Handlungsspielräume geführt. War die Raumplanung in Graubünden bisher von einer hohen Gemeindeautonomie geprägt, hat durch das Bundesgesetzes über die Raumplanung eine Kompetenzverschiebung in Richtung Kanton und Bund stattgefunden. Weiter schreibt die Regierung in ihrer Antwort, dass eine beantragte Untersuchung im Rahmen eines externen Gutachtens durchzuführen wäre. Vor dem Hintergrund der Konsequenzen gibt die Regierung zu bedenken, dass auch geringere Handlungsspielräume festgestellt werden könnten als bisher angenommen. Solche Freiräume wären dann öffentlich. So wurde ein Rechtsgutachten im Kanton Luzern zum Thema Bauzonendimensionierung als «sehr zurückhaltend und pragmatisch» beurteilt.

Weiter verlangte der Auftrag eine Antwort auf die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die Interessen der Gemeinden priorisiert werden. Dazu schreibt die Regierung: Die Interessenabwägung ist die wohl wichtigste Methodik in der Raumplanung. In der Raumplanungsverordnung werden die notwendigen Schritte vorgegeben: die im konkreten Fall ermittelten und beurteilten Interessen sind im raumwirksamen Entscheid zu berücksichtigen. Diese Vorgehensweise schliesst eine kategorische Priorisierung von kommunalen Interessen aus. Die Interessenabwägung liegt im Übrigen in der Kompetenz des jeweils zuständigen Planungsträgers. Bei Ortplanungen also bei den Gemeinden.

Von diesen Antworten ist Fraktionspräsidentin Stiffler alles andere als begeistert. «Die Antwort der Regierung ist die erste Enttäuschung des Tages», sagt sie. «Die zweite kommt von der SP-Fraktion.». Sie habe den Fraktionsauftrag so stark abgeändert, dass er nichts mehr mit dem ursprünglichen Fraktionsauftrag zu tun hat. «Ein solches Gebaren habe ich in zwölf Jahren in diesem Parlament noch nie erlebt», so Stiffler. Aus diesem Grund zog sie den Fraktionsauftrag zurück. Die Regierung beantragte dem Grossen Rat zuvor, den Auftrag abzulehnen.

Die Bündner SP nimmt dazu wie folgt Stellung: «Bei der Vorbereitung der Session war grosser Konsens über die Parteigrenzen hinweg feststellbar, dass in Graubünden ein akutes Problem besteht in Sachen genügend erschwinglichem Wohnraum für die Bündner Bevölkerung.» Wie Grossrat Philipp Wilhelm (SP, Davos) schreibt, waren sich SP, Mitte und Regierung einig, dass der Weg im Auftrag falsch bis kontraproduktiv ist. «Daher haben wir in überparteilichen Gesprächen den untenstehenden Änderungsantrag formuliert und ich hätte diesen eingereicht. Die FDP hat daraufhin die Debatte darüber verweigert, was sehr schade ist.» Weiter schreibt die SP: Die FDP hat das Wohnraum-Thema auf den Tisch gelegt, ist aber offenbar nicht bereit, die Diskussion darüber in aller Breite zu führen. Die SP plant, einen neuen Auftrag zum Thema einzureichen.