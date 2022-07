Die Stadt kann mehr für die Schifffahrt ausgeben

Der Entscheid fiel relativ knapp aus. 56 Prozent der Stimmenden sagten am 9. Mai 2021 an der Urne Ja zu einem höheren Beitrag der Stadt Rapperswil-Jona für die Schifffahrt auf dem Zürichsee. Statt 270 000 Franken überweist die Stadt dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ab diesem Jahr 600 000 Franken im Jahr für die Schiffe der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), die beim Rapperswiler Hafen an- und ablegen. Bis 2019 lag der jährliche Beitrag der Stadt an die Zürichsee-Schifffahrt in der Regel noch bei 112 000 Franken im Jahr.