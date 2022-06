Die St. Gallerin bringt – Bratwürste

Die St. Galler Bratwurst sei die einzig wahre Bratwurst. Dies sagte die St. Galler Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Festakt für den Glarner Ständeratspräsidenten Thomas Hefti. Sie machte in ihrer Ansprache am Mittwochnachmittag in der Stadtkirche in Glarus auf ein kleines Jubiläum aufmerksam: Seit zehn Jahren sei die Glarner Kalberwurst vom Bundesamt für Landwirtschaft offiziell geschützt. Und es sei ihr deshalb eine Ehre, so die Bundesrätin, dem Ständeratspräsidenten St. Galler Bratwürste zu überreichen.