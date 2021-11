Die Regierung will für einen Linth-Notfall gerüstet sein

Das Notfallschutzkonzept sowie das Warn- und Alarmierungskonzept der Notfallplanung Glarner Linth werden in Kraft gesetzt. Bis im Jahr 2024 soll eine einsatzorientierte und umfassende Notfallplanung erarbeitet sein, wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt. Dabei geht es um grosse bis sehr grosse Hochwasserereignisse der Glarner Linth. Auch der Überlastfall des Escherkanals wird berücksichtigt. Teile der Notfallplanung werden von der Glarner Regierung bereits Ende 2021 in Kraft gesetzt. Mit der gesamten Notfallplanung wird für die Naturgefahrendienste der Gemeinden, für Interventionskräfte und den Bevölkerungsschutz sowie das Linthwerk ein aktuelles und lagebezogenes Führungsinstrument geschaffen. Diese soll dem Schutz von Personen, Tieren und Sachwerten dienen.