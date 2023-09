Bündner Umweltverbände kritisieren den kantonalen Richtplan Energie

Gut, dass der Kanton will beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtsmachen will – schade, dass dabei Natur- und Landschaftsschutz ins Hintertreffen gerät. So lässt sich die Stellungnahme der Bündner Ableger der Umweltverbände Pro Natura, WWF und Birdlife Graubünden sowie der Stiftung Landschaftsschutz zur Anpassung des kantonalen Richtplans Energie zusammenfassen. Am Donnerstag legten sie im Churer Restaurant «B12» ihre Sicht dar und zeigten auf, wo sie noch Nachbesserungsbedarf ausmachen.