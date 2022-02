Die nächste Klima-Landsgemeinde

eine Analyse von Daniel Fischli

Es sieht alles danach aus, als ob in ein paar Wochen nach drei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch wieder eine reguläre Landsgemeinde am ersten Maisonntag stattfinden könnte. Am Mittwoch hat das Landratsplenum die Beratung der letzten noch ausstehenden Traktanden aufgenommen. Nun wird absehbar, wie sich die Parteien positionieren werden.