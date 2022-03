Die Lehren aus Krisen

Im Jahr 2004 der Felssturz in Felsberg. 2005 Überschwemmungen in Klosters. 2013 ein grosser Murgang in Domat/Ems. 2016 die Waldbrände im Misox und Calancatal. 2017 der Bergsturz von Bondo. 2018 der Flugzeugabsturz oberhalb von Flims. Und zuletzt die Bewältigung der nach wie vor herrschenden Pandemie. Es braucht nur einen kurzen Blick ins Archiv, um zu sehen, dass Graubünden alleine im neuen Jahrtausend zahlreiche Ereignisse zu bewältigen hatte, die den Kanton meist ohne Ankündigung heimgesucht haben. Kurzum: Graubünden ist unfreiwillig krisenerprobt.