«Die Krisenkommunikation ist ein wichtiger Punkt und sollte optimiert werden»

Eine bessere Zusammenarbeit, Präzisierungen im Epidemiengesetz und eine optimierte Krisenkommunikation auf Kantons- und Bundesebene. Diese Verbesserungsvorschläge schliesst Christian Rathgeb in sein Fazit zu der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton während der Coronapandemie mit ein. «Eine Situation, die wir sicher verbessern müssen, ist der Übergang von der einen in die andere Lage, insbesondere auch von der ausserordentlichen in die besondere Lage. Dort haben sich Kanton und Bund zu wenig abgesprochen, wer welche Aufgaben nach der besonderen Lage zu tragen hat», erklärt der Präsident der KdK in einem Interview. Dafür bräuchten die Kantone Präzisierungen im Epidemiengesetz. «Der Bund beabsichtigt das Gesetz rasch einer Revision zu unterziehen, was wir sehr begrüssen. Auch Themen wie die Finanzierungsgrundsätze sollen darin klarer gefasst werden. Wir müssen die Erfahrungen aus der Pandemie im Epidemiengesetz umsetzen, damit wir das nächste Mal durch diese rechtlichen Grundlagen mehr Klarheit haben», meint Rathgeb.