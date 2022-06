Die Justizreform 3 ist durchberaten - im November entscheidet das Volk

Das Staatsgebäude an der Grabenstrasse in Chur.

Wir bleiben bei den Gerichten

Als nächstes debattiert das Bündner Kantonsparlament die räumliche Zusammenführung der beiden oberen kantonalen Gerichte in einem neuen Obergericht. Mit einem Umbau und einer Erweiterung des repräsentativen Staatsgebäude an der Grabenstrasse in Chur.

Ursprünglich als Sitz für den Grossen Rat, das Kantonsgericht und die Graubündner Kantonalbank gebaut, ist heute die Zentralverwaltung des kantonalen Tiefbauamtes im Staatsgebäude untergebracht. Im Zuge der Justizreform soll das neu geschaffene Obergericht als neuer Gerichtssitz in das Gebäude einziehen. Dazu muss die historische Kantonsliegenschaft umfassend renoviert und mit einem Ergänzungsbau erweitert werden. Die Investitionskosten belaufen sich laut Botschaft auf 29,2 Millionen Franken, erklärt Kommissionspräsident Thomas Bigliel (FDP, Landquart).