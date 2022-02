Die Grünliberalen wollen eine Fraktion stellen

Zwei Politiker der Grünliberalen Partei Graubünden sitzen aktuell im Grossen Rat: Jürg Kappeler (Chur) und Walter von Ballmoos (Davos). Vor einem Jahr zurückgetreten ist der dritte GLP-Grossrat Josias Gasser. Zwei Parteivertreter von 120 Grossratsmitgliedern stellen die Grünliberalen (GLP) also. «Das sind zu wenige für eine Fraktion und zu wenig für ein politisches Gewicht im Grossen Rat», stellte Parteipräsidentin Géraldine Danuser am Mittwochabend an der Nominationsversammlung im Grossratssaal in Chur fest. Das will die GLP nun ändern.