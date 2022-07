Die Gewässerräume bleiben eine Knacknuss

Vor einem guten Jahr, im April 2021, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Glarus Nord einen Tag und einen Abend lang über die neue NUP, die Nutzungsplanung, beraten und sie in weiten Teilen beschlossen. Jetzt geht es ans Erledigen der Pendenzen: Die damals von der Gemeindeversammlung angenommenen Änderungsanträge sind rechtlich gesehen Teilrückweisungen. Diese Punkte werden am 16. September einer weiteren ausserordentlichen Gemeindeversammlung vorgelegt. Dazu ist nun das Bulletin in die Haushaltungen verteilt worden. Der Gemeinderat hat dem Prozedere den Namen NUP II+ gegeben.