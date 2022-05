Die essbare Wahlwerbung

Als ich die Bilder dieser Reportage, die ich über die Landrats-Wahlkampagnen der Glarner Politikerinnen und Politiker machte, am Computer-Bildschirm ansah, wurde ich an einen sri-lankischen Politiker erinnert. Er hatte während eines Parlament-Wahlkampfs mit einem Boot Bananen an von der Flut betroffene Menschen verschenkt. Wahlkampagnen sind in Sri Lanka nicht so häufig. Der Politiker wurde zu jener Zeit von den Medien belächelt, verspottet und kritisiert, weil er seine Wahlnummer und sein Foto auf jede Banane klebte. Deshalb wird er bis heute von manchen nur «Banane» genannt.