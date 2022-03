Die Entschleunigung des Klöntals

Im Jahr 1990 war es schon einmal fast so weit: Damals stimmte die Landsgemeinde über einen Memorialsantrag ab, der für neun Sommerwochen ein teilweises Sonntagsfahrverbot einführen wollte. Die Stimmberechtigten lehnten den Antrag ab. Über 30 Jahre später nehmen die Jungen Grünen und Grünen einen erneuten Anlauf, um im Klöntal autofreie Tage einzuführen. Ihr Memorialsantrag «Slow Sundays im Klöntal» fordert in Form einer allgemeinen Anregung ein Fahrverbot an acht Sonntagen im Jahr. Der Regierungsrat und der Landrat lehnen das Anliegen ab.