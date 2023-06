Die neue Glarner Landratspräsidentin Regula N. Keller wird gefeiert

Die neue Landratspräsidentin Regula N. Keller ist am Mittwochabend in der Kantonsschule in Glarus von ihren Politik-Kolleginnen und -Kollegen und ihrer Familie gefeiert worden. Begonnen hatte der Abend mit einem Apèro und Abend Essen vor der Kanti. Danach ging die Feier der neuen Landratspräsidentin in der Aula weiter. SVP-Landrat Toni Gisler, Landammann Benjamin Mühlemann, der Glarner Gemeindepräsident Peter Aebli und Karl Stadler (Grüne) haben Ansprachen gehalten und die Stärken der neuen Landratspräsidentin in unterhaltsamen Reden hervorgehoben.