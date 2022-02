Die Besten oder die Erstbesten

Bis jetzt war es in vielen Bündner Wahlkreisen ganz einfach: Es gab einen Sitz im Grossen Rat zu vergeben, vielleicht auch zwei oder drei in den grösseren Kreisen. Gewählt wurden die Bisherigen, und wenn diese nicht mehr antraten, war die Nachfolge häufig schon geregelt, bevor man an die Urnen ging. Die Wählenden genehmigten mit ihrer Stimme rückwirkend die Wahl, die andere für sie so vorgesehen hatten. Wer dagegen war, ging aus Protest oder Desinteresse nicht wählen, denn Gegenkandidaturen gab es zwar gelegentlich, erfolgreich waren sie aber nur selten.