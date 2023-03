Liliane Schrepfer-Landolt und Benjamin Kistler rücken im Landrat nach

Das Wahlbüro der Gemeinde Glarus Nord erklärt Liliane Schrepfer-Landolt (Die Mitte) als Landrätin und Benjamin Kistler (SP) als Landrat. Beide haben die Wahl angenommen, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Schrepfer-Landolt aus Obstalden folgt auf Martin Landolt, der per 31. Mai aus dem Landrat zurücktritt. Benjamin Kistler rückt als Ersatz für Thomas Kistler in das Glarner Parlament. Auch er scheidet freiwillig per 31. Mai aus dem Landrat aus. Der Sitz bleibt jedoch in der Familie, Benjamin Kistler aus Niederurnen ist der Neffe des Gemeindepräsidenten von Glarus Nord. (red)