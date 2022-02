Der zweitgrösste Wasserkraftkanton debattiert seine neue Strategie

Jetzt redet der Energieminister

Nach einer langen Eintretensdebatte spricht nun Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems). Der Vorsteher des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität resümiert mehrheitlich wohlwollende Voten und spricht von einem Viertel des nationalen Wasserkraftstroms, der in Graubünden produziert wird. Aktuell werden mehrheitlich in den Bündner Bergen rund 8000 Gigawatt-Stunden Strom pro Jahr produziert. «Die Strategie wird in diesem Rat in Zwischenschritten diskutiert werden. Sie wird optimiert werden müssen. Und der Rat soll dazu Stellung nehmen können und müssen», so Cavigelli. Mehr Energie bedeute aber nicht mehr Energiesicherheit, so Cavigelli weiter. «Diese haben wir nur dann, wenn wir über das ganze Jahr stets gleich viel Strom ins Netz einspeisen würden. Das ist aber auch im Kanton Graubünden nicht der Fall. Auch Graubünden muss Strom importieren.»

Einen weiteren Punkt spricht Cavigelli mit der Gewässerhoheit an. «Wir wollen die Wasserkraftstrategie mit der bestehenden Gesetzgebung umsetzen. Wir lassen die Gewässerhoheit bei den Gemeinden. Diese müssen die Verantwortung tragen und im Lead bleiben. Die Gemeinden entscheiden, ob eine Konzession vergeben wird – oder nicht», so der Energieminister im Parlament. Erst danach komme die kantonale Ebene ins Spiel. Der Kanton sei dabei Juniorpartner der Gemeinden, so Cavigelli.

Weiter liefert Cavigelli Fakten: Graubünden ist hinter dem Wallis der zweitgrösste Wasserkraftkanton der Schweiz. Dahinter folgen Tessin und Uri. Der Kanton bekommt die Hälfte der Wasserkraftzinsen. Die andere Hälfte fliesst in die Kassen der Standortgemeinden von Wasserkraftwerken.

Mit der vorliegenden Botschaft sollen für die künftige Wasserkraftstrategie des Kantons Graubünden die politischen Stossrichtungen freigegeben werden. Aus politischer Sicht sollten für die Ausgestaltung einer Wasserkraftstrategie nicht nur rein wirtschaftliche Argumente ausschlaggebend sein, sondern auch die Versorgungssicherheit für die Bündner Gesellschaft und Wirtschaft mit Strom, Unabhängigkeit von Dritten, mehr Mitbestimmungsrecht im Umgang mit der einheimischen Ressource Wasser, energie- und klimapolitische Ziele sowie Arbeitsplätze in Graubünden.

Ab 2035 bis 2050 enden die Konzessionen und damit die Betriebsbewilligungen von 15 grösseren Anlagen, darunter solchen mit Produktionsleistungen von über 1300 Gigawatt-Stunden (Kraftwerke Hinterrhein AG in Mittelbünden); über 1100 Gigawatt-Stunden (Engadiner Kraftwerke im Unterengadin) oder über 800 Gigawatt-Stunden (Kraftwerke Vorderrhein AG in der Surselva). Der Anteil des Kantons Graubünden an den zehn grössten Gesellschaften beträgt durchschnittlich rund zehn Prozent, jener der Standortgemeinden rund fünf Prozent.