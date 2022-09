Der Verkehr gibt einmal mehr am meisten zu diskutieren

Die mahnenden Worte fielen früh am Abend. «Behalten Sie im Hinterkopf. Sie machen das nicht für uns hier.» Dies sagte Simon Wegmann, Projektleiter im städtischen Ressort Bau, zu den rund 70 Interessierten, die sich am Montag nebst Stadträten, Experten und Moderatoren im Stadtsaal «Kreuz» eingefunden hatten. Darunter waren auch jüngere Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Die Quote der grauen Häupter war aber relativ hoch.