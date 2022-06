Der Ruf nach Steuersenkungen wird im Rat immer lauter

Ganze 134,3 Millionen Franken beträgt der Überschuss der Kantonsrechnung 2021. Zum wiederholten Mal bleibt somit am Ende des Jahres Geld in der kantonalen Kasse übrig. Geht es nach vielen Bürgerlichen, ist es nun höchste Zeit für eine Steuersenkung. So erklärte FDP-Fraktionschefin Vera Stiffler: «Der Kanton muss attraktiv bleiben. Auch deshalb ist nun der richtige Zeitpunkt für eine Steuersenkung gekommen.» Die FDP werde deshalb höchstwahrscheinlich im Rahmen der Budgetdebatte einen entsprechenden Antrag einbringen.