Peyer: «Unter dem Strich leben wir in vergleichsweise paradiesischen Zuständen»

Am 10. Juni 2018 wurde Peter Peyer als Nachfolger von Martin Jäger in die Bündner Regierung gewählt. Am 1. Januar 2019 übernahm der Sozialdemokrat das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit. Und seit dem Neujahrstag leitet Peyer zum ersten Mal als Präsident die neue Bündner Regierung.