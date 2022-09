Der Landrat hält Krisensitzung

SVP-Fraktionspräsident Toni Gisler wähnte sich im falschen Film. Ausgerechnet die Grünen wehrten sich gegen den Bau eines neuen Wasserkraftwerkes am Luchsingerbach. «Dabei sprechen wir in den letzten Monaten nur noch über die bevorstehende Energiekrise!» Gisler sagte an die andere Ratsseite gewandt: «Liebe Grüne und Nette, nicht immer nur erneuerbare Energien wünschen und dann bekämpfen, wenn es so weit ist. Das macht euch unglaubwürdig.»