Der Landrat berät doppelt über den Klimaschutz

Aus dem kantonalen Energiefonds soll in den nächsten Jahren mehr Geld in die Wärmedämmung von Gebäuden oder in die Installation von fossilfreien Heizungen fliessen. Dazu beantragt die Regierung beim Landrat höhere Einlagen des Kantons in den Fonds. Am Mittwoch berät der Landrat über eine entsprechende Änderung des Energiegesetzes.