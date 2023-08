Der Kanton Glarus hilft dem Bund mit Notunterkünften für Asylsuchende

«Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet damit, dass die Zahl der Asylgesuche im Frühherbst steigt.» Das steht in einer Mitteilung des Glarner Regierungsrates vom Freitag. Laut den prognostizierten Belegungszahlen für die Bundesasylzentren könnten diese bereits ab September vollständig ausgelastet sein. Denn in diesen Zentren werden alle asylsuchenden Personen in der Schweiz zu Beginn ihres Verfahrens untergebracht. Als Reserve wollte der Bundesrat darum Containerdörfer mit Plätzen für rund 3000 Menschen bauen lassen. Doch den Kredit dafür lehnte das Parlament im Juni ab.