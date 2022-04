Der Kanton bereitet sich auf die Flüchtlinge vor

Seit über einem Monat bereits wütet in der Ukraine der Krieg und treibt Millionen in die Flucht. Menschen, die Unterkunft, Nahrung, medizinische und wohl oft auch psychologische Betreuung, eine Schul- oder Berufsausbildung und Arbeit brauchen. Wie will der Kanton dieser Situation begegnen? Am Regierungsapéro vom Dienstag gab es erste Antworten.