Der glücklichste Waidmann in Graubünden

Den ersten Tag der Hochjagd verbringt der passionierte Jäger Tarzisius Caviezel nicht auf der Pirsch in heimischen Wäldern, sondern zusammen mit seiner Lebenspartnerin Sabrina Ris im Davoser Kongresszentrum. Nach neun Jahren stellt Davos mit Caviezel (FDP) wieder einen Standespräsidenten (Ausgabe vom Donnerstag). Das wird gebührend gefeiert. Per Sonderzug machen sich die Bündner Grossrätinnen und Grossräte am Samstag nach Ende ihrer ersten Session in der neuen Legislaturperiode von Chur aus über Filisur auf ins Landwassertal, um den höchsten Bündner zu ehren.