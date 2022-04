Der Gewerkschafter mit dem Kulturrucksack

«Dieser Geruch», sagt Peter Peyer, wie wir das Treppenhaus des alten Schulhauses in Igis hinaufsteigen, «das bringt so viele Erinnerungen hoch.» Vor 50 Jahren begann hier seine Schulkarriere . Ein unauffälliger Schüler sei er gewesen, schüchtern, «ein Mamatitti halt», erzählt Peyer, während er auf dem viel zu kleinen Primarschülerstuhl Platz nimmt. Zu Hause wächst Peyer wohlbehütet mit seinem kleinen Bruder in einer Arbeiterfamilie auf. Die Mutter bestreitet den Haushalt, der Vater den Lebensunterhalt als Maschinenschlosser in der Ziegelei Landquart. Man lebt einfach, aber das Geld reicht.