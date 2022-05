Der Energiefonds wird auf die grosszügige Art gefüllt

Dass der Glarner Energiefonds wieder eine Einlage braucht, war an der Landsgemeinde nicht umstritten. Der Fonds ist 2010 geschaffen worden und aus ihm werden Investitionen in Wärmedämmungen von Gebäuden und in erneuerbare Energien finanziell gefördert. Der Fonds ist jetzt aber bald aufgebraucht.