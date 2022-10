Der Bundesrat tagt in der Val Müstair

Bundesrat reist in alle vier Himmelsrichtungen

Der Bundesrat habe in diesem Jahr die Landesränder in allen vier Himmelsrichtungen besucht und in allen vier Sprachregionen. Die Bundesratsreise habe von Schaffhausen im Norden ins Tessin im Süden geführt. Die «extra muros»-Sitzung im Frühling habe ganz im Westen bei Genf am Cern stattgefunden. «Und heute sind wir genau auf der Gegenseite der Schweiz ganz im Osten», erklärte der Bundespräsident.

Das Unesco-Welterbe Kloster St. Johann sei zu Beginn ein Verwaltungsort gewesen. «Es vereinigt Gouvernance und Spiritualität, das ist mir wichtig», sagte Cassis zur Wahl des Sitzungsortes.

Ganz besonders freue sich die Landesregierung aber auf den Austausch mit der Bevölkerung. Die Idee hinter der Begegnung sei, «dass die Bevölkerung uns sieht, mit uns sprechen kann und uns ihre Visionen der Schweiz mitteilen kann.»

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: