Dem Konsumenten die Wahl und der Kuh den Stall lassen

Die Medienkonferenz des Bündner Bauernverbands zur Massentierhaltungsinitiative findet an diesem Mittwoch passend zum Thema in einem Kuhstall in Untervaz statt. Der Besitzer des Bauernhofs, Beat Joos, erklärt den Medienvertretern, weshalb eine Annahme der Initiative, über die das Schweizer Volk am 25. September befinden wird, für die Bündner Bäuerinnen und Bauern verheerend wäre: «Die Nachfrage nach Bioprodukten ist bereits gesättigt. Wenn Bioprodukte der neue Standard sind, verlieren wir unsere Konsumenten.»