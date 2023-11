Wintersperre im Sertigtal soll fallen

Das Davoser Sertigtal ist ein Kleinod der Natur, ein Idyll, das sogar mit einem Wasserfall aufwarten kann. Das von Einheimischen wie Gästen gern besuchte Seitental landet aber auch regelmässig wiederkehrend auf der politischen Traktandenliste der Gemeinde. Der Grund dafür besteht in einem vor nunmehr 51 Jahren eingeführten Winterfahrverbot. So ist das Sertigtal jeweils vom 1. Februar bis Mitte März von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr für den allgemeinen Motorfahrzeugverkehr gesperrt. Die Einwohnerschaft fühlt sich dadurch im Alltagsleben eingeschränkt, die im Tal ansässigen Gastbetriebe wirtschaftlich zurückgebunden. Denn in dieser Sperrzeit sind Fahrten nur mit einer Spezialbewilligung gestattet, was einen entsprechenden bürokratischen Aufwand mit sich bringt. Nun entscheidet das Davoser Ortsparlament, der Grosse Landrat, erneut darüber, ob dieses Verbot fallen soll.