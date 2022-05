Davos will Angebot für Campingtouristen erweitern

In der Hotellerie und bei Ferienwohnungen kann Davos mit einem grossen, vielfältigen Angebot aufwarten. Nicht so im Camping-Bereich. In diesem touristischen Segment ist auch in Graubünden seit Jahren ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Der Boom, Ferien im Kleinbus, Wohnmobil oder Zelt zu verbringen, ist durch die Coronapandemie noch gestiegen und zahlt sich für Gemeinden, die über schöne Stellplätze verfügen, aus. Davon würde man auch in Davos gerne profitieren.