Das Überleben des HCD sichern

Zwei Jahre hintereinander ohne Traditionsturnier auszukommen, das habe es in der modernen Geschichte des HCD noch nie gegeben, entsprechend verschärft sei die finanzielle Lage des Vereins, hält der Kleine Landrat fest und schreibt Klartext: «Jetzt geht es darum, das Überleben des Klubs zu sichern.» Nötig seien verschiedene Massnahmen, heisst es in der Antwort. So bestehe der Rettungsschirm von Bund und des Kantons Graubünden. Ob dessen Mittel ausreichten, sei heute ungewiss, es gebe bisher noch keinen «abgewickelten Anwendungsfall». Der HCD werde seinen Antrag diesen Monat finalisieren und die aufgelaufenen Kosten darlegen. Erst dann zeige sich, welcher Bedarf bestehe, wie viel davon durch den Schutzschirm gedeckt werde und «ob und in welchem Umfang weitere Unterstützung notwendig wird», so die Davoser Regierung. Sie verweist darauf, dass bereits in der Zwischenzeit eine akute Unterstützung durch Mittel aus dem Schutzschirm gegeben ist, «sodass aktuell keine Liquiditätsprobleme beim HCD zu befürchten sind».