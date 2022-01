Das Regieren bleibt «spannend» und «herausfordernd»

Nein, alle 93 Ziele, die sich die Exekutive für das neue Jahr gesteckt habe, werde er nicht vorstellen, sagte Marcus Caduff am Dienstag vor den Medien in Chur. Er werde «lediglich die allerwichtigsten Schwerpunkte kurz erläutern», so der frischgebackene Bündner Regierungspräsident. Alle 93 Ziele waren vom Grossen Rat schon in der Dezembersession abgesegnet worden; sie beziehen sich auf das strategische Programm der Regierung für die Jahre 2021 bis 2024.