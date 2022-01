Das Problem wächst

In gewissen Regionen Graubündens ist es inzwischen sonntags fast schon normal, dass die Strassen verstopft sind. Graubünden wird in diesem Bereich gewissermassen Opfer seines touristischen Erfolgs. Denn zum Stau kommt es zumeist, weil viele Menschen gleichzeitig vom Skitag heimreisen. Klar ist: Der Tourismus ist in Graubünden zu wichtig, als dass hier kleinere Brötchen gebacken werden könnten, nur um die Stauprobleme zu lösen.