Das Parlament steht hinter staugeplagter Bevölkerung

Während der Verkehr am Donnerstag­vormittag flüssig am Grossratgebäude vorbeirollte, erinnerte FDP-Grossrat Thomas Bigliel (Fünf Dörfer) im Ratssaal an die Strassenzustände vergangener Wochen­enden. Er sprach damit ein altbekanntes Problem an: «Wenn es auf der A13 oder der Prättigauerstrasse stockt, versuchen die aus dem Unterland angereisten Gäste oftmals, den Stau durch die Dörfer zu umfahren.»