Das nimmt sich die Regierung für die neue Amtsdauer vor

An der Medienkonferenz vom Donnerstag hatte sich Landammann Benjamin Mühlemann in seiner Eigenschaft als Finanzminister zum Budget 2023 eher pessimistisch gezeigt. «Wir sind von der einen Krise in die andere geschlittert», sagte er im Rathaus in Glarus, «von der Pandemie direkt in die Ausläufer des Krieges.»