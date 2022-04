Das mögliche Ende politischer Sprachbarrieren

Die Vorberatungskommission des Bündner Grossen Rats möchte die Verwendung des Italienischen und Romanischen in politischen Debatten gemäss einer Mitteilung fördern. Dieses Vorhaben kommt nicht von ungefähr. Bereits 2019 reichte Grossrat Tobias Rettich (SP/ Fünf Dörfer) einen entsprechenden Antrag zur Erarbeitung möglicher Varianten zur Simultanübersetzung von Grossratsdebatten ein. Wie Rettich damals ausführte, sei das Thema bereits in der auswärtigen Grossratssession 2019 in Pontresina breit diskutiert worden.