Das Kloster St. Johann in Müstair wird restauriert

Die Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair erhält finanzielle Mittel, um die in diesem Jahr geplanten Restaurierungsarbeiten im Kloster durchführen zu können. Die Bündner Regierung hat einen Beitrag von 148’200 Franken zugesagt, wie der Kanton Graubünden am Donnerstag bekannt gab. Hinzu komme ein Bundesbeitrag in derselben Höhe. Grund dafür: Der Gebäudekomplex ist im gesamtschweizerischen Kontext sehr wichtig. Das Kloster St. Johann in Müstair ist eines der wertvollsten Kulturdenkmäler der Schweiz, das auf der Unesco-Liste verzeichnet ist.