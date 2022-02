Das Kirchen-ad-hoc-Komitee drängt auf schnelle Klärung

Das Ad-hoc-Komitee «Kirchgemeinde was nun?», bestehend aus Gerhard Flogerzi, Paula Pfeifer und Fridolin Hauser, hat versucht, die Beteiligten des Kirchenknatschs in Näfels zu einem internen Gespräch zu bewegen. Dies, um den Konflikt zwischen Kirchenratsmitgliedern, Kirchenratspräsidentin und Pfarrer im persönlichen Gespräch zu lösen. Aber: «Das Gespräch ist nicht zustande gekommen», sagt Hauser enttäuscht. Nun werde sich die Kirchgemeinde an ihrer nächsten Versammlung damit befassen müssen.