Das Churer Stimmvolk ist dreimal gefordert

Am 13. Februar können die Churerinnen und Churer gleich in sieben Angelegenheiten einen Entscheid fällen. Am Abstimmungssonntag stehen nämlich neben den vier nationalen Abstimmungen auch noch drei kommunale auf dem Programm. Es geht um zwei grosse Events und um bezahlbare Kinderbetreuung. Hier der Überblick, worüber abgestimmt wird.