«D' Landsgmeind find statt»

In den Jahren 2020 und 2021 musste die Glarner Landsgemeinde jeweils coronabedingt abgesagt werden. Nun gibt es aber einen Funken Hoffnung: Am 1. Mai 2022 soll die Landsgemeinde wieder mit dem üblichen Rahmenprogramm stattfinden. Das teilt der Kanton Glarus mit. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine Schutzmassnahmen geplant. «Dies wird neu beurteilt, falls sich die Pandemie ungünstig entwickeln sollte», so der Kanton.