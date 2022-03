Corona führt zu Boom bei neuen Firmen - und weniger Konkursen

Das englische Wort Booster, was so viel heisst wie Verstärker, ist seit Corona in aller Munde. Primär im Zusammenhang mit der dritten Impfung gegen Covid-19. Die Coronazeit insgesamt wirkte indes auch als Booster für die Neugründung von Firmen. So sind im Kanton St. Gallen im ersten Coronajahr 2020 fünf Prozent mehr Firmen gegründet worden als noch 2019. Im vergangenen Jahr betrug der Zuwachs sogar 15 Prozent. Dies zeigt eine Auswertung des Handelsregisters durch das Departement des Innern auf Anfrage der «Linth-Zeitung».