Contact-Tracing-Team wird aufgestockt

In der vergangenen Woche sind die Corona-Ansteckungen in Graubünden so stark angestiegen, dass das Contact-Tracing-Team des Kantons nicht immer innert 24 Stunden persönlichen Kontakt mit angesteckten Personen aufnehmen konnte, wie Kantonsärztin Marina Jamnicki am Montag gegenüber TV Südostschweiz eingestand. «Die Fallzahlen haben sich innert kürzester Zeit verdoppelt. Das kann man auch mit der besten Planung nicht einfach so auffangen.» Sie könne jedoch garantieren, dass alle, die positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, innert 24 Stunden eine Benachrichtigung mit ersten Anweisungen und Informationen erhalten würden.