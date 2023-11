Meuli will das Churer Stadtpräsidium übernehmen

Drei Punkte hat sich der 56-jährige Hans Martin Meuli für die Kandidatur als Churer Stadtrat und Stadtpräsident auf die Fahne geschrieben: Erstens möchte er einen Beitrag zur guten Weiterentwicklung der Stadt leisten. Zweitens möchte er, dass Chur eine lebendige und sichere Stadt ist. Und drittens möchte sich Meuli dafür einsetzen, dass die Kantonshauptstadt für die Jugend attraktiv bleibt. So sagte es Meuli anlässlich der Lancierung seiner Kandidatur am Montag vor den Medien in Chur.