Sistiertes Projekt Plessurbrücke neu lanciert?

Als im Spätsommer vergangenen Jahres bekannt wurde, dass die Stadt Chur die Au- und die Felsenaustrasse mit einer neuen Plessurbrücke verbinden will, liess der Widerstand nicht lange auf sich warten. Im August wurde eine Petition mit über 100 Unterschriften eingereicht. Viele davon von Anwohnern der Austrasse. Der Grund: Mit der neuen Plessurbrücke will die Stadt die Aubrücke beim Einmündungsbereich der Plessur in den Rhein ersetzen.